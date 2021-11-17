В Акмолинской области Казахстана взорвался газовый баллон, есть погибшие и раненые

16 ноября 2021 года в поселке Шортанды Акмолинской области по улице Линейная произошел взрыв газового баллона, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Сообщение в дежурную службу № 18 поселка Шортанды поступило в 21:38 часов от дежурного отдела полиции. Всего при тушении пожара задействовано 35 сотрудников и 7 единиц техники силы ДЧС и 4 работника и 1 техники НГПС ТОО «Жер Ана».

По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар произошел в квартире барачного типа, пламенем была охвачена кровля. Площадь пожара составила около 350 квадратных метров.

Пожар локализован в 22:35, и ликвидирован в 23:55 часов. На месте происшествия обнаружены тела трех человек.

С различными травмами в центральную районную больницу госпитализированы десять человек. Для установления обстоятельств и причин работает следственно-оперативная группа и исследовательско-пожарная лаборатория Акмолинской области», - говорится в сообщении официального представителя МЧС РК Талгата Уали.