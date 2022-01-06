В Алматы началась сильная стрельба

Стрельба началась в четверг в Алмты, где несколько суток не стихают беспорядки. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, передает Trend.

После этого связь с ним прервалась.

Очевидцы сообщают, что со стороны площади в Алматы слышны сильные взрывы.