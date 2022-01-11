Назначен спецпредставитель президента Казахстана по международному сотрудничеству
Указом Президента РК Ержан Казыхан назначен заместителем руководителя Администрации Президента РК – Специальным представителем Президента РК по международному сотрудничеству. Ранее эту должность занимал Даурен Абаев, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Назначить Казыхана Ержана Хозеулы заместителем Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан – Специальным представителем Президента Республики Казахстан по международному сотрудничеству», - говорится в Указе Президента.
Соответственно Абаев Даурен Аскербекович Указом Главы государства освобожден от должности первого заместителя Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
Напомним, Даурен Абаев стал министром культуры и спорта в новом составе Правительства РК.