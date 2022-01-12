Национальная атомная компания Казахстана запретила перевозки химреагентов в темное время суток

БАКУ /Trend/ - В Казахстане АО «НАК «Казатомпром» ввело запрет на любые перевозки готовой продукции и химических реагентов в темное время суток, передает в среду Trend со ссылкой на Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына".

По его данным, АО сообщает о бесперебойной работе всех своих производственных объектов.

«Усилены меры по противопожарной безопасности. Фактов чрезвычайных происшествий и правонарушений не зафиксировано. Пассажирское и грузовое железнодорожное движение в Казахстане обеспечивается в полном объеме. По информации АО "НК "КТЖ", грузовые составы, в том числе и транзитные, следуют в соответствии с графиком, пассажирские поезда - по расписанию», - говорится в сообщении.