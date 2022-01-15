В результате беспорядков в Казахстане погибли 225 человек

В Генеральной прокуратуре Казахстана озвучили точное число погибших граждан в результате массовых беспорядков в стране. По данным правоохранительных органов, в ходе беспорядков погибли 225 человек , передает Trend со ссылкой на «Казинформ».

По данным Генпрокуратуры, на сегодняшний день выявлено 4578 потерпевших, из них 4353 были ранены. Среди них 3393 сотрудников правоохранительных органов.

«225 человек, погибших в ходе чрезвычайного положения, доставлены в морги», - сообщил начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Республики Казахстан Серик Шалабаев на брифинге в СЦК.

По его словам, в числе погибших 19 полицейских и военных.

По последним данным МВД, свыше 2,4 тысяч человек задержали с начала антитеррористической операции в Алматы.

Сообщалось, что задержанные подозреваются в участии в незаконных акциях, мародерстве и других преступлениях. Всего изъято 79 единиц огнестрельного оружия и 3 976 боеприпасов.