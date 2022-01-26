Задержаны вице-министр экологии Казахстана и глава «Оператор РОП»
Вице-министр экологии Ахметжан Примкулов и глава «Оператор РОП» Медет Кумаргалиев задержаны по подозрению в коррупции, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».
«Агентство РК по противодействию коррупции подтверждает задержание вице-министра экологии, геологии и природных ресурсов РК Ахметжана Примкулова и председателя правления ТОО «Оператор РОП» Медета Кумаргалиева. Их подозревают в совершении коррупционных преступлений» - прокомментировали в ведомстве.
Оба водворены в ИВС города Нур-Султана.
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