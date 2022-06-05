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Явка на референдуме в Казахстане составляет 43,70% - ЦИК (Обновлено)

Казахстан Материалы 5 июня 2022 10:21
Явка на референдуме в Казахстане составляет 43,70% - ЦИК (Обновлено)

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Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области

-

41,31

%

по Актюбинской области

-

41,14

%

по Алматинской области

-

43,05

%

по Атырауской области

-

37,33

%

по Западно-Казахстанской области

-

47,58

%

по Жамбылской области

-

55,15

%

по Карагандинской области

-

51,60

%

по Костанайской области

-

49,96

%

по Кызылординской области

-

48,73

%

по Мангистауской области

-

36,02

%

по Павлодарской области

-

51,17

%

по Северо-Казахстанской области

-

58,25

%

по Туркестанский области

-

46,69

%

по Восточно-Казахстанской области

-

48,86

%

по г. Нур-Султан

-

37,03

%

по г. Алматы

-

20,14

%

по г. Шымкент

-

44,61

%

Следующая оперативная информация будет представлена в 14.00 часов.

09:51 (GMT+4) Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 28,59 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе: по Акмолинской области – 26,63 %, по Актюбинской области – 25,62 %, по Алматинской области – 28,53 %, по Атырауской области – 29,87 %, по Западно-Казахстанской области – 32,20 %, по Жамбылской области – 32,16 %, по Карагандинской области – 33,56 %, по Костанайской области – 30,14 %, по Кызылординской области – 28,87 %, по Мангистауской области – 23,67 %, по Павлодарской области – 33,14 %, по Северо-Казахстанской области – 34,17 %, по Туркестанский области – 33,15 %, по Восточно-Казахстанской области – 29,88 %, по г. Нур-Султан – 24,18 %, по г. Алматы – 13,91 %, по г. Шымкент – 34,19 %.

Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12.00 ч., 14.00 ч., 16.0 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по времени Нур-Султана. Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22.00 ч.

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