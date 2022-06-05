Явка на референдуме в Казахстане составляет 43,70% - ЦИК (Обновлено)

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.
В том числе:
|
по Акмолинской области
|
-
|
41,31
|
%
|
по Актюбинской области
|
-
|
41,14
|
%
|
по Алматинской области
|
-
|
43,05
|
%
|
по Атырауской области
|
-
|
37,33
|
%
|
по Западно-Казахстанской области
|
-
|
47,58
|
%
|
по Жамбылской области
|
-
|
55,15
|
%
|
по Карагандинской области
|
-
|
51,60
|
%
|
по Костанайской области
|
-
|
49,96
|
%
|
по Кызылординской области
|
-
|
48,73
|
%
|
по Мангистауской области
|
-
|
36,02
|
%
|
по Павлодарской области
|
-
|
51,17
|
%
|
по Северо-Казахстанской области
|
-
|
58,25
|
%
|
по Туркестанский области
|
-
|
46,69
|
%
|
по Восточно-Казахстанской области
|
-
|
48,86
|
%
|
по г. Нур-Султан
|
-
|
37,03
|
%
|
по г. Алматы
|
-
|
20,14
|
%
|
по г. Шымкент
|
-
|
44,61
|
%
Следующая оперативная информация будет представлена в 14.00 часов.
09:51 (GMT+4) Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 28,59 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.
В том числе: по Акмолинской области – 26,63 %, по Актюбинской области – 25,62 %, по Алматинской области – 28,53 %, по Атырауской области – 29,87 %, по Западно-Казахстанской области – 32,20 %, по Жамбылской области – 32,16 %, по Карагандинской области – 33,56 %, по Костанайской области – 30,14 %, по Кызылординской области – 28,87 %, по Мангистауской области – 23,67 %, по Павлодарской области – 33,14 %, по Северо-Казахстанской области – 34,17 %, по Туркестанский области – 33,15 %, по Восточно-Казахстанской области – 29,88 %, по г. Нур-Султан – 24,18 %, по г. Алматы – 13,91 %, по г. Шымкент – 34,19 %.
Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12.00 ч., 14.00 ч., 16.0 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по времени Нур-Султана. Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22.00 ч.