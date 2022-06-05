Явка на референдуме в Казахстане составляет 43,70% - ЦИК (Обновлено)

Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 12.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 43,70 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе:

по Акмолинской области - 41,31 % по Актюбинской области - 41,14 % по Алматинской области - 43,05 % по Атырауской области - 37,33 % по Западно-Казахстанской области - 47,58 % по Жамбылской области - 55,15 % по Карагандинской области - 51,60 % по Костанайской области - 49,96 % по Кызылординской области - 48,73 % по Мангистауской области - 36,02 % по Павлодарской области - 51,17 % по Северо-Казахстанской области - 58,25 % по Туркестанский области - 46,69 % по Восточно-Казахстанской области - 48,86 % по г. Нур-Султан - 37,03 % по г. Алматы - 20,14 % по г. Шымкент - 44,61 %

Следующая оперативная информация будет представлена в 14.00 часов.

09:51 (GMT+4) Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы комиссиями по состоянию на 10.00 часов 5 июня 2022 года бюллетени получили 28,59 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает Trend со ссылкой на ЦИК Казахстана.

В том числе: по Акмолинской области – 26,63 %, по Актюбинской области – 25,62 %, по Алматинской области – 28,53 %, по Атырауской области – 29,87 %, по Западно-Казахстанской области – 32,20 %, по Жамбылской области – 32,16 %, по Карагандинской области – 33,56 %, по Костанайской области – 30,14 %, по Кызылординской области – 28,87 %, по Мангистауской области – 23,67 %, по Павлодарской области – 33,14 %, по Северо-Казахстанской области – 34,17 %, по Туркестанский области – 33,15 %, по Восточно-Казахстанской области – 29,88 %, по г. Нур-Султан – 24,18 %, по г. Алматы – 13,91 %, по г. Шымкент – 34,19 %.

Дальнейшая информация о явке граждан на участки будет представлена в 12.00 ч., 14.00 ч., 16.0 ч., 18.00 ч. и 20.00 ч. по времени Нур-Султана. Информация о предварительных итогах явки граждан будет представлена в 22.00 ч.