Завершилось голосование на референдуме в Казахстане

В 21:00 по времени Нур-Султана завершилось голосование на участках референдума во всех регионах страны, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

Ранее были завершены работы на 8 089 участках в 12 регионах страны, а также в 12 участках в 10 иностранных государствах. В 21:00 завершено голосование в 1 858 участках в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и Кызылординской областях. Также приостановили работу 5 участков за рубежом. Члены комиссии приступили к подсчету голосов. В настоящее время голосование проходит только на 48 участках за рубежом.

Как сообщалось, по состоянию на 20:00 проголосовало 7 936 655 человек. Это составляет 67,65 % граждан, включенных в списки для голосования.