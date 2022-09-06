Вводится инвестиционная виза для зарубежных бизнесменов в Казахстане

БАКУ /Trend/ - В Казахстане внедрят инвестиционную визу для зарубежных бизнесменов.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе заседания правительства сказал министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По словам министра, это предусмотрено в рамках проекта Общенационального плана мероприятий по реализации Послания главы государства «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

Проект Плана состоит из комплекса системных и отраслевых мер из 109 мероприятий по 6 направлениям, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности экономики, качественный рост благосостояния граждан.

Так, по направлению «Стратегические инвестиции в будущее страны» будет реализовано 37 мероприятий.

В целях решения проблем аварийных и трехсменных школ в рамках нового нацпроекта «Комфортная школа» до 2025 года будут построены школы на 800 тысяч ученических мест.

В сфере здравоохранения в целях удовлетворения нужд сельских жителей страны разрабатывается нацпроект «Модернизация сельского здравоохранения». Кроме того, будут выработаны меры по комплексному улучшению медицинской инфраструктуры, в том числе посредством ГЧП. Разработка новых нацпроектов в сферах здравоохранения и образования на завершающей стадии.

Кроме того, будут приняты законодательные поправки, предусматривающие введение моратория на повышение пенсионного возраста для женщин до 2028 года с фиксацией 61 года как установленного возраста, и увеличение с 1 января 2023 года продолжительности периода назначения выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет.

Размер социальных выплат при потере работы для участников системы социального страхования из ГФСС будет увеличен до 45% от среднемесячного дохода.

Также с 1 января 2024 года планируется запуск проекта «Нацфонд – детям», предполагающего отчисление 50% от ежегодного инвестиционного дохода Нацфонда на специальные накопительные счета детей до достижения ими 18 лет без права досрочного снятия, с возможностью последующего использования на приобретение жилья и получения образования.

Вместе с тем ежегодно не менее 7% от чистого дохода Фонда «Самрук-Казына» будет перечисляться в общественный фонд «Қазақстан Халқына». Соответствующий документ планируется принять до конца года.

Для внедрения инвестиционной визы зарубежным бизнесменам, единовременно инвестировавших более $300 тыс. в экономику страны, будут внесены изменения в Концепцию миграционной политики и закон «О миграции населения».