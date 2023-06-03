Казахстан планирует подготовить не менее 100 тысяч IT-специалистов к 2025 г.

БАКУ /Trend/ - Казахстан поставил задачу подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов к 2025 году.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия-ЕС, который состоялся в Кыргызстане.

"В марте этого года было объявлено об открытии компанией Microsoft Мультирегионального хаба в Казахстане, который станет центром привлечения передовых технологий. Мы поставили задачу к 2025 году подготовить не менее 100 тысяч высококвалифицированных IT-специалистов", - сказал Токаев.

В связи с этим глава государства пригласил европейские университеты к открытию филиалов в Казахстане, в том числе на базе технопарка Astana Hub, который станет важной региональной IT-площадкой.

Кроме того, по его словам, в прошлом году Казахстан занял 28-е место по индексу развития электронного правительства ООН.

"Это неплохой показатель. У нас появились продвинутые банковские экосистемы, динамично растет рынок финансовых технологий, происходит рост электронной коммерции, идет всестороннее внедрение цифровых решений в систему государственного управления", - сказал Президент Казахстана.