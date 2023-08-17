Halyk Bank докапитализировал грузинскую «дочку»

Народный банк Казахстана (Halyk Bank) произвел дополнительную капитализацию АО «Халык банк Грузия», путем приобретения 18,75 тысяч привилегированных акций грузинского филиала на сумму $11,5 млн, сообщает Trend.

Согласно опубликованной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой информации Halyk Bank за период январь-июнь 2023 года, данная операция состоялась 3 августа 2023 года и имела цель поддержать рост, заложенный в стратегии развития АО «Халык банк Грузия».

Halyk Bank является собственником 100% доли в Халык банк Грузия. Грузинский филиал начал свою деятельность на банковском рынке в 2008 году и сосредотачивает свою деятельность на корпоративном секторе, малом и среднем бизнесе, а также розничных банковских услугах.

Согласно годовому отчету Halyk Bank за 2022 год, Халык банк Грузия обладает восемью филиалами. На конец 2022 года, доля банка на грузинском рынке составила 1,4% по активам, при общих активах на сумму 984,2 млн лари (в эквиваленте 170,5 млрд тенге). Ссудный портфель (гросс-сумма) на конец 2022 года составил 660,5 млн лари (114,5 млрд тенге), а собственный капитал – 155,6 млн лари (26,9 млрд тенге). Чистая прибыль за 2022 год составила 14,5 млн лари (2,3 млрд тенге).

Наряду с Грузией, Halyk Bank контролирует дочерние банки в Кыргызстане (ОАО «Халык банк Кыргызстан») и Узбекистане (АКБ «Tenge Bank»). В 2022 году Halyk Bank продал дочерние банки в Таджикистане (100% доли приобрел ЗАО «Международный банк Таджикистана») и России (покупатель Москоммерцбанка не раскрывается). В годовом отчете Halyk Bank за 2022 год отмечается акцент на стратегическое направление международной экспансии в Узбекистане.