Литва может поделиться опытом с Казахстаном в области возобновляемой энергетики – посол

БАКУ /Trend/ - Литва может поделиться опытом с Казахстаном в области возобновляемой энергетики.

Об этом сказал Trend посол Литвы в Казахстане Эгидиюс Навикас.

"Энергетическое сотрудничество между Литвой и Казахстаном не получило должного глубокого развития, главным образом из-за географического положения. Литовские компании не участвуют в энергетических проектах Казахстана. Однако Литва приветствует и поддерживает сотрудничество между ЕС и Казахстаном в области энергетики, в частности, увеличение казахстанского экспорта в европейские страны," - сказал он.

Как отметил посол, Литва известна своими достижениями в области возобновляемых источников энергии.

"Правительство страны поставило амбициозные цели по снижению загрязнения окружающей среды. Литовский бизнес уже получил признание в производстве компонентов возобновляемой энергетики. Ведутся переговоры с казахстанскими коллегами о передаче опыта в этой области, но они пока находятся на ранней стадии", - сказал он.

Говоря об участии в проектах в сфере возобновляемой энергетики в Казахстане, посол добавил, что Литва в настоящее время не участвует в подобных проектах на территории этой страны.

По итогам 2022 года в Казахстане действуют 130 объектов ВИЭ, установленной мощностью 2400 МВт (46 ВЭС – 958 МВт; 44 СЭС – 1148 МВт; 37 ГЭС – 280 МВт; 3 БиоЭС – 1,77 МВт).

Также по итогам 2022 года объем выработки ВИЭ составил 5,11 млрд кВтч (ВЭС – 2411 млн.кВтч; СЭС – 1763 млн кВтч; ГЭС - 934 млн кВтч;) или 4,53% из общего объема производства электрической энергии. В 2023 году этот показатель достигнет 5%.

В прошлом году введены 12 объектов ВИЭ суммарной мощностью 385 МВт с общей суммой инвестиций 180 млрд. тг.

В 2023 году будут введены 15 объектов общей мощностью 276 МВт.