Кувейт инвестирует в Казахстан до $2 млрд

БАКУ /Trend/ - Кувейт планирует инвестировать в Казахстан до $2 млрд. Об этом заявил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, передает Trend.

Глава Нацпалаты отметил, что сегодня иностранные инвесторы рассматривают возможность финансирования некоторых конкретных проектов в области животноводства, выращивания и переработки зерна в Казахстане.

“Кувейтский фонд рассматривает проект с инвестициями в $1,5-2 млрд. Первый шаг уже сделан – выдана земля в Акмолинской области под проект”, – отметил Баталов.

Он добавил, что бизнес пока не готов раскрывать детали проектов, которые находятся в стадии реализации, сославшись на коммерческую тайну и технические нюансы.