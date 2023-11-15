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Кувейт инвестирует в Казахстан до $2 млрд

Казахстан Материалы 15 ноября 2023 07:39 (UTC +04:00)
Кувейт инвестирует в Казахстан до $2 млрд

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Кувейт планирует инвестировать в Казахстан до $2 млрд. Об этом заявил председатель президиума НПП «Атамекен» Раимбек Баталов, передает Trend.

Глава Нацпалаты отметил, что сегодня иностранные инвесторы рассматривают возможность финансирования некоторых конкретных проектов в области животноводства, выращивания и переработки зерна в Казахстане.

“Кувейтский фонд рассматривает проект с инвестициями в $1,5-2 млрд. Первый шаг уже сделан – выдана земля в Акмолинской области под проект”, – отметил Баталов.

Он добавил, что бизнес пока не готов раскрывать детали проектов, которые находятся в стадии реализации, сославшись на коммерческую тайну и технические нюансы.

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