Казмунайгаз, Sinopec и MOL начали разработку месторождения газа в Казахстане

БАКУ /Trend/ - Казахстанская нефтегазовая компания "Казмунайгаз" (КМГ) в партнерстве с китайской Sinopec и венгерской MOL запустила в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение "Рожковское" в Западно-Казахстанской области, передает Trend.

Процесс запуска был осуществлен премьер-министром страны Алиханом Смаиловым.

Месторождение было открыто в 2008 году, и в период до 2040 года планируется добыть 14,2 млрд кубометров сырого газа и 7,1 млн тонн конденсата. Право на недропользование принадлежит совместному предприятию, в которое входят КМГ (50%), MOL Group (27,5%) и Sinopec (22,5%). Инвестиции в проект уже составляют примерно $534 млн.

Разработка месторождения "Рожковское" предоставит значительные доходы для Национального фонда Казахстана и местного бюджета. Ожидается, что Национальный фонд пополнится на 501 млрд тенге (более $1 млрд), а местный бюджет получит дополнительные 110 млрд тенге (свыше $241 млн).