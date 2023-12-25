В Казахстане назвали ожидаемый уровень ВВП по итогам 2023 года

БАКУ /Trend/ - Власти Казахстана ожидают, что уровень роста валового внутреннего продукта (ВВП) к концу 2023 года составит 4,9%.

Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, передает Trend.

Коснувшись замедления темпов мирового экономического развития, Токаев сказал,что одними из таких факторов являются инфляционное давление, трансформация международных логистических цепочек, региональные конфликты, санкционное противостояние.

"В таких непростых условиях Казахстан стремится завершить текущий год, достигнув экономического роста на уровне 4,9%", - отметил президент Казахстана.