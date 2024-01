Visa продолжит реализацию проектов развития женского бизнеса в Казахстане (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Visa продолжит реализовывать важные проекты для развития женского бизнеса в Казахстане, сообщила Trend вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

Говоря о мерах по поддержке женского бизнеса, Кристина Дорош подчеркнула глобальную инициативу по поддержке женского предпринимательства She’s Next, Empowered by Visa, которая была запущена в Казахстане и Центральной Азии в 2019 году.

"По результатам первой волны инициативы был отмечен большой интерес со стороны предпринимательниц Центральной Азии – более 2 500 женщин приняли участие в образовательных вебинарах. Поэтому уже в 2022 году мы запустили вторую волну инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Казахстане и Центральной Азии, которая прошла под слоганом "Успешный бизнес – это баланс!"", - сказала она.

По словам регионального менеджера, во второй волне инициативы приняло участие более 6 000 предпринимательниц Центральной Азии.

"Предпринимательницы прошли курс образовательных лекций от топовых экспертов, посвященных эффективному ведению бизнеса, тайм-менеджменту, а также соблюдению баланса между работой и личной жизнью. В финал марафона вышли 15 предпринимательниц, а три победительницы получили гранты на развитие собственного бизнеса", - отметила Кристина Дорош.

Она упомянула, что одним из важных достижений She’s Next, Empowered by Visa в 2022 году стало создание и выпуск первой в мире ко-брендинговой карты She’s Next, Empowered by Visa совместно с партнером второй волны инициативы - HalykBank. По ее словам, у карты уникальный дизайн c логотипом She's Next, Empowered by Visa, а также у нее есть особенные привилегии, доступные только участницам второй волны инициативы.

"В 2023 году, стремясь развивать и расширять сотрудничество в области цифровизации экономики, повышения цифрового потенциала предпринимателей и поддержки женского предпринимательства в Казахстане, компания Visa подписала меморандум о сотрудничестве в области женского предпринимательства с министерством национальной экономики Республики Казахстан и "Национальной ассоциацией женщин предпринимателей Казахстана "ASMAR"". В рамках подписанного меморандума мы планируем реализовать важные проекты по целому спектру направлений, включая ускорение цифровой трансформации и повышение цифровой и финансовой грамотности", - добавила Кристина Дорош.