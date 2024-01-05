Казахстан и Узбекистан обсудили увеличение взаимной торговли

БАКУ /Trend/ - На встрече в Ташкенте министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев и министр инвестиций промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов обсудили вопросы увеличения взаимной торговли, передает Trend.

Как сказал Арман Шаккалиев главами Казахстана и Узбекистана поставлена амбиционная задача увеличить товарооборот между двумя странами в два раза до $10 млрд. Он отметил, что в течение недели будет подготовлен потенциал по конкретному перечню продукции с указанием объемов. Министр также сообщил, что была достигнута договоренность об активном взаимодействии посредством компании "УзКазТрейд". Это, в первую очередь, касается поставок фруктово-овощной продукции в межсезонье и текстильной продукции из Узбекистана в Казахстан.

Сообщается, что также были обсуждены поставки масленичной продукции и изделий черной металлургии в обратном направлении.

Особое внимание уделено реализации проектов в рамках международного центра промышленной кооперации "Центральная Азия" и расширению торгового сотрудничества между регионами двух стран.

Он также сообщил, что для устранения административных барьеров в торговле будет разработана дорожная карта проблем экспортеров, в которой будут отражены основные проблемные вопросы, их уровень возникновения и способы их решения.