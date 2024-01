Visa внедряет инновационные решения и технологии для развития безналичных платежей в Казахстане - Кристина Дорош (Эксклюзивное интервью)

БАКУ /Trend/ - Visa внедряет инновационные решения и технологии для развития безналичных платежей в Казахстане.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказала вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане Кристина Дорош.

Инновационные решения Visa в финансовом секторе Казахстана

"На рынке Казахстана Visa работает более 30 лет. Наша совместная работа с государством, регулятором и финансовыми институтами позволила достичь значительных результатов в развитии цифровой экономики в стране", - сказала она.

По словам Кристины Дорош, за последний год в стране произошло несколько больших запусков технологий.

"Например, Visa в сотрудничестве с Freedom Bank впервые в Центральной Азии запустила технологию B2B Connect для трансграничных некарточных переводов юридических лиц. Это решение основано на технологии блокчейн. B2B Connect позволяет совершать некарточные трансграничные платежи быстро, безопасно и с меньшими операционными расходами.

Также совместно с RBK Bank мы впервые в мире запустили технологию Request to Pay на основе платформы Visa Direct, которая позволяет совместно оплатить счет или запросить перевод средств у другого клиента банка", - отметила Дорош.

Вице-президент Visa подчеркнула, что с 2020 года в стране работает технология Visa Tap to Phone.

"Она позволяет предпринимателям использовать смартфон на базе Android с модулем для передачи данных на малом расстоянии (NFC) в качестве платежного терминала. Для приема оплаты с карты или других устройств владельцам бизнеса достаточно установить на смартфон специальное приложение. Казахстан - один из мировых лидеров по развитию этой технологии в мире", - сказала она.

Еще одним важным проектом, осуществленным в Казахстане, Дорош назвала запуск в 2022 году переводов денег по номеру телефона между разными банками через платформу Visa Direct.

"Мы сделали процесс перевода ещё удобнее, предоставив возможность за секунды отправлять деньги между разными банками. В Казахстане происходит бум развития цифровых платежей и мы рады быть частью этого процесса, предоставляя людям возможность совершать цифровые операции быстро, удобно и, главное, безопасно", - сказала она.

Кристина Дорош также коснулась запуска первых в мире карт Visa, привязанных к цифровому тенге.

"Это большой и важный шаг для развития безналичной экономики Казахстана. Visa работает в тесном сотрудничестве с клиентами и партнерами, чтобы обеспечить лучший пользовательский опыт при использовании новых форм денег, и мы рады, что стали частью запуска первой в своем роде платежной CBDC-карты. Мы выражаем огромную благодарность Национальной платежной корпорации, Halyk Bank, Банку Центр Кредит и Altyn Bank за сотрудничество и стремимся продолжить работу по продвижению будущего цифровых платежей. Новые платежные карты цифрового тенге на базе Visa могут приниматься в любых точках, где принимают карты Visa. На первом этапе внедрения цифрового тенге CBDC-карты будут доступны сотрудникам Национальной платежной корпорации", - добавила вице-президент Visa.

Развитие безналичных платежей

Как отметила Кристина Дорош, в Центральной Азии, и, в частности, в Казахстане, наблюдается бум развития безналичных платежей во всех видах и формах.

"Это обусловлено качественным и стремительным развитием финансовой сферы. Мы работаем с большинством банков в стране, внедряя инновационные решения и технологии, которые делают платежи еще более удобными, быстрыми, безопасными", - отметила она.

По словам Кристины Дорош, Казахстан - уникальная страна в части предпосылок к развитию финансовых технологий, банки готовы внедрять платежные инновации, а население открыто к новшествам и быстро начинает пользоваться такими сервисами.

"Также хочу отметить высокий уровень специалистов в Казахстане. Представительство Visa работает в стране уже много лет и я с гордостью могу сказать, что в компании многие годы работают казахстанцы, которые отвечают не только за Казахстан или страны Центральной Азии, но и за огромный регион Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. И количество казахстанских специалистов, которые вносят вклад в развитие этого большого региона, с каждым годом увеличивается. В том числе поэтому мы будем и далее оставаться лидером рынка", - добавила вице-президент.

Транспортные решения Visa в Казахстане

По словам Дорош, в прошлом году Visa провела ежегодное исследование The Future of Urban Mobility, посвященное теме использования общественного транспорта.

"По его результатам 89 процентов опрошенных казахстанцев ожидали наличия бесконтактных способов оплаты в общественном транспорте, а 54 процента опрошенных заявили, что предпочли бы оплачивать проезд бесконтактным способом", - сказала она.

Кристина Дорош отметила, что общественный транспорт всегда был важной частью жизни людей – каждый день многие из нас проводят большое количество времени в дороге.

"Поэтому не так давно мы были рады поддержать запуск Халык Банком инновационного проекта Face Pay на двух станциях метро в Алматы. Мы верим, что этот сервис будет способствовать еще более широкому распространению безналичных платежей среди казахстанцев и сделает их поездки на общественном транспорте более комфортными и безопасными", - добавила вице-президент Visa.

Поддержка со стороны Visa развития женского предпринимательства

Говоря о мерах по поддержке женского бизнеса, Кристина Дорош подчеркнула глобальную инициативу по поддержке женского предпринимательства She’s Next, Empowered by Visa, которая была запущена в Казахстане и Центральной Азии в 2019 году.

"По результатам первой волны инициативы был отмечен большой интерес со стороны женщин-предпринимателей Центральной Азии – более 2 500 женщин приняли участие в образовательных вебинарах. Поэтому уже в 2022 году мы запустили вторую волну инициативы She’s Next, Empowered by Visa в Казахстане и Центральной Азии, которая прошла под слоганом "Успешный бизнес – это баланс!", - сказала она.

По словам регионального менеджера, в мероприятиях в рамках второй волны инициативы приняло участие более 6 000 женщин-предпринимателей Центральной Азии.

"Они прошли курс образовательных лекций от топовых экспертов на темы эффективного ведения бизнеса, тайм-менеджмента, а также соблюдения баланса между работой и личной жизнью. В финал марафона вышли 15 участниц, а три победительницы получили гранты на развитие собственного бизнеса", - отметила Кристина Дорош.

Она также сказала, что одним из важных достижений She’s Next, Empowered by Visa в 2022 году стали создание и выпуск первой в мире ко-брендинговой карты She’s Next, Empowered by Visa совместно с партнером второй волны инициативы - HalykBank. По словам Дорош, у карты уникальный дизайн c логотипом She's Next, Empowered by Visa, а также особенные привилегии, доступные только участницам второй волны инициативы.

"В этом году, стремясь развивать и расширять сотрудничество в области цифровизации экономики, повышения цифрового потенциала предпринимателей и поддержки женского предпринимательства в Казахстане, компания Visa подписала меморандум о сотрудничестве в области женского предпринимательства с министерством национальной экономики Республики Казахстан и "Национальной ассоциацией женщин-предпринимателей Казахстана "ASMAR". В рамках подписанного меморандума мы планируем реализовать важные проекты по целому спектру направлений, включая ускорение цифровой трансформации и повышение цифровой и финансовой грамотности", - добавила Кристина Дорош.