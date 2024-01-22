Испания может организовать с Казахстаном конференцию по Среднему коридору - госсекретарь

БАКУ /Trend/ - Испания может организовать конференцию с акцентом на Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ, или Средний коридор).

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала государственный секретарь по торговле Испании, сопредседатель казахстано-испанской межправительственной комиссии Шиана Мендес в ходе встречи с послом Казахстана в Испании Данатом Мусаевым.

Так, Мендес выразила готовность страны к организации бизнес-конференций, приуроченных к 15-летию казахстано-испанского стратегического партнерства. По ее словам, основной акцент мероприятий будет сфокусирован на следующих темах: Транскаспийский международный транспортный маршрут, горнодобывающая и агропромышленность и сельское хозяйство.

В свою очередь Мусаев привлек внимание госсекретаря к необходимости скорейшей актуализации соглашения о взаимной защите инвестиций, которое позволит открыть новые ниши для сотрудничества между странами.

Отдельными темами переговоров стали вопросы развития сотрудничества в сфере цифровизации, логистики, сельского хозяйства, а также возможности расширения номенклатуры казахстанских товаров, экспортируемых в Испанию.

Кроме того, собеседники обсудили перспективы в области добычи и переработки редкоземельных металлов и передачи промышленных технологий.