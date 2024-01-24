АО "Казахстанские железные дороги" активно работает над развитием Среднего коридора

БАКУ /Trend/ - АО "Казахстанские железные дороги" (КТЖ, национальная компания) активно работает над развитием Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ или Средний коридор).

Как передает в среду Trend, об этом было сказано в ходе международного круглого стола, организованного со стороны КТЖ, в котором также приняли участие крупные местные экспортеры.

Экспортеры отметили, что благодаря проводимой политике КТЖ по поддержке отечественных производителей, все больше предприятий стали поставлять свою продукцию на более дальние расстояния. Для этого КТЖ активно ведет работы по развитию "мягкой и твердой инфраструктуры" ТМТМ, по повышению сервиса логистических услуг как на территории Казахстана, так и за пределами страны.

"По ТМТМ за 2023 год перевозки грузов составили 2,8 миллиона тонн, увеличившись на 86 процентов по сравнению с 2022 годом (рост на 1,5 миллиона тонн). На сегодня маршрут предоставляет конкурентоспособный срок доставки – в среднем 12 суток. В среднесрочной перспективе мы заинтересованы довести объемы грузоперевозок по коридору до 10 миллионов тонн", - сказал заместитель председателя правления КТЖ по логистике Ерлан Койшибаев.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней, и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.

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