В Канаде открылось Почетное консульство Казахстана

БАКУ /Trend/ - В канадском городе Ванкувер (провинция Британская Колумбия) открылось Почетное консульство Казахстана.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Казахстана, открытие Почетного консульства преследует цель привлечения инвестиций и расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами.

На должность Почетного консула назначен глава канадской горнодобывающей компании "Arras Minerals" Даррен Клинк.

В церемонии открытия приняли участие посол Казахстана Даулетбек Кусаинов, министр торговли провинции Джагруп Брар, представители дипломатического корпуса и деловых кругов.

В своем выступлении посол отметил, что в рамках реализуемых в Казахстане системных реформ открытие Почетного консульства придаст дальнейший импульс развитию и расширению казахстанско-канадского сотрудничества.

В свою очередь министр Брар подчеркнул высокий экономический и инвестиционный потенциал, а также впечатляющие темпы развития Казахстана.

Почетный консул Клинк выразил благодарность за высокое доверие, оказанное казахстанской стороной, и подтвердил готовность активизировать экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие сторон.