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В Казахстане вспыхнул пожар на вещевом рынке

Казахстан Материалы 6 февраля 2024 07:41 (UTC +04:00)
В Казахстане вспыхнул пожар на вещевом рынке

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Али Гасымов
Али Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудники МЧС Казахстана в настоящее время ликвидируют пожар, который начался ночью на крупнейшем вещевом рынке "Акшын" в городе Семей - административном центре Абайской области. Об этом сообщает пресс-служба департамента полиции региона, передает Trend.

"Пожар на крупнейшем вещевом рынке Семея возник около 03:00. Противопожарные силы находятся на месте для тушения огня", - отмечается в заявлении.

При этом информация о площади пожара и его причинах пока не предоставлена.

Для обеспечения безопасности в районе ограничено движение по нескольким близлежащим улицам, и правоохранительные органы следят за соблюдением общественного порядка.

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