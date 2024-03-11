Глава КазМунайГаз назвал ожидаемое время запуска проекта по расширению добычи на Тенгизе (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - КазМунайГаз ожидает запуска проекта по расширению добычи на месторождении Тенгиз в 2025 году.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend Председатель Правления АО "КазМунайГаз" Магзум Мирзагалиев в рамках визита в Баку.

"Мы ожидаем, что проект по расширению добычи на месторождении Тенгиз будет запущен в 2025 году", - сказал он.

Как ранее заявляло Минэнерго Казахстана, запуск проекта будущего расширения (ПБР) казахстанского месторождения Тенгиз перенесен.

ПБР позволит расширить добычу примерно с 12 миллионов тонн в год (260 000 баррелей в сутки) до примерно 39 миллионов тонн в год (850 000 баррелей в сутки).

Между тем, месторождением Тенгиз управляет компания "Тенгизшевройл", совместное предприятие Казахстана и Chevron. Тенгиз, самое глубокое по добыче сверхгигантское нефтяное месторождение в мире, было открыто в 1979 году. Партнерство Тенгизшевройл (ТШО) было образовано 6 апреля 1993 года между Казахстаном и Chevron.

Оценочные запасы нефти на месторождении Тенгиз составляют 3,1 миллиарда метрических тонн (25 миллиардов баррелей) и 200 миллионов метрических тонн (1,6 миллиарда баррелей) на Королевском месторождении, где также ведет добычу Тенгизшевройл. Общие извлекаемые запасы сырой нефти на месторождениях Тенгиз и Королев оцениваются в 1,4 миллиарда метрических тонн (11,5 миллиарда баррелей).