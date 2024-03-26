Праздник Новруз в Туркестане: восхитительная симфония культуры и традиций (ФОТО/ВИДЕО)

ТУРКЕСТАН /Trend/ - В древнем городе Великого Шелкового пути Туркестан - "духовной столице тюркского мира" - состоялось торжественное мероприятие под названием "Қош келдің, әз Наурыз!" (Добро пожаловать, Новруз!).

Как сообщает Trend, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды также посетил мероприятие и поздравил общественность с праздником.

"Этот праздник занимает особое место в народе. Наурыз - праздник, который дарит тепло душе. Это не только начало года, но и признак обновления и возрождения. Туркестан - золотая колыбель нашей нации", - сказал он.

В ходе встречи с зарубежными СМИ глава региона представил основные аспекты работы, проводимой в регионе, новшества и строительные инициативы, а также обсудил прогресс в освоении иностранных инвестиций и планируемые проекты.

Во время праздника в Туркестане была организована концертная программа, в рамках которой артисты областной филармонии имени Ш.Калдаякова исполнили музыкальные композиции. В концерте также приняли участие артисты из соседних государств.

В ходе мероприятия прозвучали песни, посвященные празднику Новруз, национальным культурным традициям и патриотизму. Известные певцы из области и республики радовали гостей своими выступлениями, а также приглашали гостей посетить юрты.

Праздничное мероприятие продолжалось до вечера. Для гостей были подготовлены концертные программы, театрализованные представления, национальные спортивные игры, включая рукопашный бой, перетягивание каната, конкурс питья кумыса, экскурсии в этноаул, выставка мастеров и художников, а также национальная кухня. Вечер продолжился праздничным гала-концертом с участием звезд эстрады.

В Казахстане Новруз, известный как "Наурыз мейрамы", имеет древние корни. Это празднование в Центральной Азии исторически связано с Персией. Даже с распространением ислама эта традиция осталась живой среди персов и тюркских народов, что подчеркивает ее высокую популярность и важность.

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