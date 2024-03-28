Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом - Пан Ги Мун

АСТАНА /Trend/ - Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Акорду, об этом сказал 8-й Генеральный секретарь ООН, председатель Боаоского азиатского форума, президент Ассамблеи Глобального института зеленого роста (GGGI) Пан Ги Мун в ходе встречи с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Китае.

"Вы как лидер Казахстана прилагаете активные усилия для обеспечения мира и согласия в регионе и расширяете возможности людей и ООН. Думаю, что Казахстан служит жизненно важным мостом между Востоком и Западом. У вас огромный опыт в понимании мироустройства Востока и Запада", - сказал он.

В свою очередь, выразив благодарность Пан Ги Муну за приглашение принять участие в Боаоском форуме, Касым-Жомарт Токаев отметил его значительные заслуги перед мировым сообществом на посту Генерального секретаря ООН.

"С моей точки зрения, вы были одним из лучших генеральных секретарей в истории Организации Объединенных Наций. Для меня было удовольствием и честью работать в ООН под Вашим руководством в течение двух с половиной лет", - сказал Токаев.

Собеседники также обсудили международную повестку дня, в том числе роль ООН в эффективном преодолении глобальных вызовов.

Кроме того, Токаев рассказал о международных инициативах Казахстана. В рамках 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Казахстан совместно с Францией планирует провести One Water Summit. Помимо этого, в Астане в 2026 году будет организован Региональный климатический саммит.

В завершение беседы Президент Казахстана пригласил Пан Ги Муна принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана" в качестве одного из главных спикеров.