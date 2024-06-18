"Казахстанские железные дороги" увеличили перевозку грузов

АСТАНА /Trend/ - В январе-мае 2024 года "Казахстанские железные дороги" (КТЖ, национальная компания) перевезли 102,4 млн тонн грузов.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на КТЖ, по стране погрузка выросла на 2,5 процента к уровню аналогичного периода прошлого года и составила 68,2 млн тонн. На экспорт железнодорожным транспортом отправлено свыше 34,2 млн тонн грузов.

Погрузка каменного угля составила 40,6 млн тонн, в том числе внутри страны перевезено 30,3 млн тонн твердого топлива. В то же время более 3,7 млн тонн зерна доставлено по железной дороге.

По итогам пяти месяцев 2024 года увеличилась погрузка черных металлов на 6,8 процента, до 1,8 млн тонн, железной руды и марганца - на 12,1 процента, до 8,8 млн тонн, цветной руды и серного сырья - на 14 процентов, до 10 млн тонн.

Вырос экспорт продуктов перемола на 2,3 процента (свыше 1 млн тонн), нефтяных грузов - на 9,5 процента (2,3 млн тонн), черных металлов - на 5 процентов (1,4 млн тонн), химических удобрений - на 12 процентов (свыше 550 тыс. тонн), железной руды и марганца - на 8,4 процента (4,7 млн тонн), строительных грузов - на 9 процентов (142 тыс. тонн).

По республике увеличилась погрузка зерна на 2 процента (956 тыс. тонн), черных металлов - на 12,5 процента (438 тыс. тонн), железной руды и марганца - на 16,8 процента (4 млн тонн), цветной руды и серного сырья - на 17,4 процента (8,5 млн тонн).

Отметим, что объем грузоперевозок железнодорожным транспортом в Казахстане за январь-декабрь 2023 года составил 416,4 миллиона тонн. Это на 2,8 процента больше, чем за январь-декабрь 2022 года.

При этом грузооборот железнодорожным транспортом за указанный период составил 326,8 миллиарда тонно-километров, что на 4,8 процента больше, чем за аналогичный период 2022 года.