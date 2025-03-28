Президенты Казахстана и Узбекистана проведут неформальную встречу

АСТАНА /Trend/ - 29 марта в Алматы пройдет неформальная встреча президентов Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана, лидеры обсудят перспективы укрепления стратегического партнерства и союзничества между двумя странами, а также региональную повестку.

В администрации президента Узбекистана отметили, что в центре внимания будут вопросы расширения сотрудничества в торговле, промышленной кооперации, транспорте и логистике, энергетике, сельском и водном хозяйстве. Кроме того, стороны обсудят развитие межрегиональных связей и культурно-гуманитарного обмена.

Аналогичная встреча президентов Казахстана и Узбекистана состоялась в апреле прошлого года в Хиве.