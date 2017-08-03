Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте

3 августа 2017 12:58 (UTC+04:00)

Бизнес-форум деловых кругов Кыргызстана и Узбекистана состоится в сентябре в Ташкенте, передает КНИА «Кабар» со ссылкой на пресс-службу Госкомитета по инвестициям РУз.

Согласно информации, в Ташкенте 2 августа состоялась встреча первого заместителя Госкомитета по инвестициям Лазиза Кудратова с заместителем министра экономики Кыргызстана Алмазом Сазбаковым.

В ходе переговоров обсуждались вопросы активизации экономического сотрудничества, а также организации совместной выставки и проведения бизнес-форума с участием деловых кругов двух стран в сентябре текущего года в Ташкенте.

Сообщается, что товарооборот между двумя странами за последний год увеличился в два раза, составив 100,8 млн долларов за январь-май 2017 года.

Azernews Newspaper
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