В Бишкеке обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества

В Бишкеке состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в КР Сухробом Олимзода. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества в текущем году и ряд мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений.

Особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также подготовки содержательной части значимых межгосударственных мероприятий, в том числе визитов на высшем и высоком уровнях в 2018 году.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.