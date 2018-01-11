В Бишкеке обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества

11 января 2018 10:57 (UTC+04:00)

В Бишкеке состоялась встреча первого заместителя министра иностранных дел Кыргызстана Динары Кемеловой с Чрезвычайным и Полномочным послом Таджикистана в КР Сухробом Олимзода. Об этом сообщает Kabar со ссылкой на пресс-службу МИД КР.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы наращивания кыргызско-таджикского сотрудничества в текущем году и ряд мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею установления дипломатических отношений.

Особое внимание было уделено вопросам делимитации кыргызско-таджикской государственной границы, расширения договорно-правовой базы между Кыргызстаном и Таджикистаном, а также подготовки содержательной части значимых межгосударственных мероприятий, в том числе визитов на высшем и высоком уровнях в 2018 году.

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