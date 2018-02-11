Премьер Кыргызстана и гендиректор Abu-Dhabi Islamic Bank обсудили приоритетные направления сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков в рамках участия в работе Всемирного саммита правительств (ОАЭ) в городе Дубай встретился с генеральным директором «Abu-Dhabi Islamic Bank» Хамис Бу Харуном, сообщает в воскресенье пресс-служба аппарата правительства КР.

На встрече стороны обсудили перспективы взаимного сотрудничества.

Исаков в ходе беседы рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана и законодательстве, регулирующим работу инвесторов.

Директор Банка Хамис Бу Харун подчеркнул, что наблюдается положительная динамика развития двусторонних отношений между двумя странами. Также он отметил, что Банк готов внести свой вклад в улучшение товарооборота между странами.

Далее Премьер-министр и директор «Abu-Dhabi Islamic Bank» обсудили приоритетные направления сотрудничества. В частности, инвестирование в сельское хозяйство, туризм и строительство недвижимости. Также стороны обсудили возможности сотрудничества между Национальным банком Кыргызской Республики и «Abu-Dhabi Islamic Bank».

Премьер-министр пригласил представителей Банка в Кыргызстан для изучения возможностей инвестирования.

Генеральный директор Банка особо отметил, что готов рассмотреть возможности инвестирования в Кыргызстан. Он также подтвердил готовность приехать в Кыргызскую Республику и изучить ситуацию, а также оказать консультации по цифровым навыкам для заинтересованных сторон, госорганов и местных компаний.

(Автор: Али Гасымов)

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