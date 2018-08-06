Уровень газификации Кыргызстана вырос до 30%

6 августа 2018 14:36 (UTC+04:00)

Уровень газификации Кыргызстана вырос с 22% в 2014 году до 30% в 2018 году. Об этом сообщает Tazabek.kg со ссылкой на пресс-службу «Газпром Кыргызстан».

Как рассказали в компании, за прошедшие 3 года в газовую отрасль республики инвестировано более 22 млрд. сомов.

На эти средства реконструировано и построено 113 км магистрального газопровода «Бухарский газоносный район–Ташкент–Бишкек—Алматы», осуществлена реконструкция межгосударственного замерного узла «Чуй», АГНКС в с.Ленинское, газораспределительных станций Сокулук и Бишкек.

В пресс-службе добавили, что в 16 жилых массивах г. Бишкек, населенных пунктах Чуйской и Ошской областей построены газораспределительные сети протяженностью свыше 400 км, созданы условия для газификации более 20 тыс. домовладений.

В 2018 году начаты работы по реконструкции ГРС Токмок. В этом году будет завершено строительство распределительных газопроводов общей протяженностью 274 км в 7 жилых массивах и населенных пунктах г. Бишкек и Чуйской области с созданием условий для газификации более 12 тыс. домовладений. Выполняются проектно-изыскательские работы для газификации 19 населенных пунктов Чуйской, Ошской и Жалал-Абадской областей.

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