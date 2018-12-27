В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи

27 декабря 2018 11:30 (UTC+04:00)

В Кыргызстане с января 2019 года начинают работать следственные судьи. Об этом на заседании Совета по судебной реформе при президенте сообщила глава Верховного суда Гульбара Калиева, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

«По законопроекту предлагается открыть 50 штатных единиц следственных судей. Пока их обязанности выполняют 64 местные судьи», — сообщила Гульбара Калиева.

По ее данным, 225 судей и 107 сотрудников аппаратов судов прошли обучение по новым кодексам, которые вступают в силу с января 2019 года. В 30 судах внедрена автоматизированная информационная система.

«Наша система профинансирована только на 8,3 процента. Хотели бы попросить аппарат правительства и президента помочь с выделением средств», — сообщила Гульбара Калиева.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Кыргызстане создали комитет по развитию промышленности и предпринимательства
Кыргызстан 26 декабря 14:44
В Бишкеке за экологией будут следить с помощью дрона
Кыргызстан 25 декабря 12:55
В Кыргызстане предлагают ввести мораторий на добычу россыпного золота
Кыргызстан 24 декабря 11:47
Кыргызстан должен стать крупным производителем электроэнергии в регионе - президент
Кыргызстан 22 декабря 11:31
В Кыргызстане с начала года экспорт молочных продуктов вырос в два раза
Кыргызстан 21 декабря 16:54
Таджикистан поделился с соседями 40% своего цемента
Таджикистан 21 декабря 11:42
Лента новостей
Химический госконцерн объявил международный тендер
Тендеры 11:46
Коридор “Север-Юг” имеет неоспоримое конкурентное преимущество - российский эксперт
Бизнес 11:42
Ненефтяной экспорт Ирана вырос на 13%
Экономика 11:41
В Таджикистане импорт готовых пищевых продуктов вырос почти на 7%
Таджикистан 11:34
В Беларуси подготовлена директива о развитии стройотрасли
Беларусь 11:27
Новогодняя встреча с азербайджанскими учителями (ФОТО)
Культура 11:26
Опубликованы данные содержания свинца в воздухе Тбилиси
Грузия 11:25
Azercell расширяет и улучшает свои сетевые возможности (ФОТО)
ИКТ 11:16
Казахстанский тенге продолжает дешеветь к доллару
Казахстан 11:15