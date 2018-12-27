В Кыргызстане с января 2019 года начнут работать следственные судьи

В Кыргызстане с января 2019 года начинают работать следственные судьи. Об этом на заседании Совета по судебной реформе при президенте сообщила глава Верховного суда Гульбара Калиева, передает Trend со ссылкой на 24.kg.

«По законопроекту предлагается открыть 50 штатных единиц следственных судей. Пока их обязанности выполняют 64 местные судьи», — сообщила Гульбара Калиева.

По ее данным, 225 судей и 107 сотрудников аппаратов судов прошли обучение по новым кодексам, которые вступают в силу с января 2019 года. В 30 судах внедрена автоматизированная информационная система.

«Наша система профинансирована только на 8,3 процента. Хотели бы попросить аппарат правительства и президента помочь с выделением средств», — сообщила Гульбара Калиева.

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