Президент Жээнбеков поздравил Валентину Шевченко с защитой титула чемпионки UFC

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня, 9 июня, по телефону поздравил чемпионку мира по смешанным единоборствам по версии UFC Валентину Шевченко с защитой титула на турнире UFC 238 в Чикаго, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

Глава государства тепло поприветствовал спортсменку и подчеркнул, что сотни тысяч кыргызстанцев, в том числе и он, были уверены, что их знаменитая соотечественница успешно защитит свой чемпионский титул.

«Дорога к чемпионскому титулу не бывает легкой. А защитить, отстоять это звание еще труднее. Но Вы довольно легко справились с этой задачей. Было видно, что Вы намного лучше подготовлены, чем Ваша соперница. Мы верим и знаем, что в будущем Вы добьетесь еще больших результатов и покажете всему миру блестящие достижения в спорте», — подчеркнул Жээнбеков.

Валентина Шевченко поблагодарила президента Кыргызстана за личное внимание к ее спортивной карьере, поддержку и теплые поздравления, отметив, что она очень благодарна своим соотечественникам из Кыргызстана и болельщикам из всех стран СНГ за их постоянную горячую поддержку.

«Я всегда буду помнить Ваш теплый прием на Родине, тогда получила большой заряд энергии. Спасибо Вам и всем кыргызстанцам», — отметила Шевченко.

Напомним, что в рамках турнира UFC 238 в Чикаго Валентина Шевченко нокаутировала спортсменку из США и защитила титул чемпионки мира UFC в наилегчайшем весе.

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