ШОС демонстрирует миру новый формат международного взаимодействия - Жээнбеков

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил на открытии расширенного заседания саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает Trend со ссылкой на Агентство Kabar.kg

В своей речи он отметил, что с учетом проведенной масштабной и плодотворной подготовительной работы, сегодняшняя встреча пройдет весьма успешно.

«На только что состоявшейся встрече глав государств – членов ШОС в узком кругу мы утвердили повестку дня саммита и перечень подписываемых документов. Мы обменялись мнениями по актуальным вопросам деятельности Организации и международной повестки дня. Подвели итоги проведенной работы по практической реализации договоренностей, достигнутых на Саммите ШОС в городе Циндао в 2018 году. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить генерального секретаря Организации Владимира Имамовича Норова и всех, кто напряженно в течение года работал по подготовке принимаемых сегодня документов», - сказал он.

Глава государства отметил, что в условиях меняющейся международной обстановки, ШОС демонстрирует мировому сообществу новый формат международного взаимодействия.

«Каждое государство имеет свой голос и решение принимается согласованно – консенсусом. Открытость нашей организации делает ее привлекательной. С каждым годом расширяется ареал ШОС. Занимая огромное пространство в Евразии – следуя принципам Хартии ШОС, шанхайскому духу, ШОС сможет в будущем стать платформой для построения многополярного мира. Мы вместе формируем центр принятия согласованных, ответственных и значимых решений в Евразии», - добавил президент.

Сооронбай Жээнбеков также подвел краткие итоги за время, прошедшее с саммита в Циндао и обозначил видение в отношении дальнейших перспектив.

«Прошедший год продемонстрировал незыблемость основных принципов ШОС. Мы показываем пример взаимопонимания и сплоченности, формируя новый облик международной организации. Он полностью соответствует общепризнанным целям и принципам международного права, закрепленным в Уставе ООН и других документах ООН. Активная работа была проведена по всем направлениям деятельности организации. В сфере обеспечения безопасности в регионе мы можем отметить дальнейшую эффективную работу Региональной Антитеррористической Структуры, вступление в силу Конвенции по противодействию экстремизму 2017 года. Повестка ШОС имеет много общего с повесткой ООН. Это и вопросы безопасности, и вопросы экономического развития, и вопросы человеческого измерения. Продолжается эффективное сотрудничество с международными структурами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, в том числе со структурами ООН», - рассказал президент.

Он напомнил, что в ноябре прошлого года Кыргызстаном проведено специальное мероприятие высокого уровня «ООН и ШОС: сотрудничество во имя укрепления мира, безопасности и стабильности».

Отметим, что в Бишкеке проходит саммит ШОС. Кыргызстан в этом году председательствует в этой организации.

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