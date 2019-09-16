Посольство Кыргызстана приняло участие в 16-сессии Китайского международного ЭКСПО фильмов и телевидения

БАКУ/Trend/-Посольство Кыргызстана в Китае 11-12 сентября т.г. приняло участие в 16-сессии Китайского международного ЭКСПО фильмов и телевидения (CIFTPE), сообщает Trend со ссылкой на Kabar, который ссылается на пресс-службу МИД КР.

CIFTPE – крупнейшая в Азии торговая площадка и конференция, ежегодно привлекающая свыше 8 тыс. представителей индустрии развлечений. Начиная с 2003 года CIFTPE являлась платформой для ведущих специалистов: продюсеров, журналистов, дистрибьюторов, покупателей программ, студий, печатных и финансовых институтов, учебных заведений и др. Общая площадь выставки - 20 тыс. кв. м. Мероприятие освещается различными популярными веб-сайтами (Yahoo! и др.), ТВ (CCTV, CGTN и др.) и на страницах соцсетей (WeChat, WeiBo).

В ходе мероприятия посольство Кыргызстана провело презентацию о культуре и туризме КР, в том числе было рассказано об отдыхе на озере Иссык-Куль, зимнем, историко-культурном и эко-туризме. Была предоставлена информация о возможности получения электронных виз и рекомендациях издательств с мировым именем.

По случаю празднования 75-летия МИД КР была осуществлена презентация архивных фотоснимков, в т.ч. по кыргызско-китайскому сотрудничеству.

В рамках юбилейных дат в 2019 году было рассказано о манасчы С.Каралаеве, а также госдеятелях А.Орозбекове и Б.Сыдыкове.

Стоит отметить, что посольство открыло выставочный павильон, в котором была продемонстрирована информация о культуре КР и ее туристических возможностях (стенды, брошюры, промо-ролики), предоставлялась устная консультационная информация всем заинтересованным лицам и организациям.

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