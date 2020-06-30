У одного из вице-премьеров Кыргызстана выявили коронавирусную инфекцию

Коронавирусная инфекция выявлена у одного из заместителей главы кыргызского правительства Эркина Асрандиева. Об этом сообщил во вторник республиканский оперативный штаб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У вице-премьер-министра Асрандиева анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Тем не менее он продолжает работу в удаленном режиме, заболевание протекает в легкой форме", - говорится в сообщении.

По данным штаба, Асрандиев "себя хорошо чувствует и проходит соответствующий курс лечения".

В связи с выявлением у вице-премьера коронавируса несколько контактировавших с ним членов кабмина республики отправлены на карантин. "Руководитель аппарата правительства Таалайбек Темиралиев, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов, министр юстиции Марат Джаманкулов и министр транспорта и дорог Жанат Бейшенов находятся на самоизоляции как контактные лица", - отмечает штаб.

Первый случай заражения новым коронавирусом в Кыргызстане был зафиксирован 18 марта, всего с начала пандемии в стране зарегистрировано 5 296 инфицированных. Причем более половины из них - за последние две недели. Из-за коронавируса в республике умерли 57 человек, 2 370 пациентов выздоровели. Среди инфицированных сотрудники аппарата президента, правительства, а также депутаты и сотрудники национального парламента.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ввел с 25 марта в столице и ряде областных центров и районов чрезвычайное положение. 11 мая оно было отменено, однако продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в двух районах Джалал-Абадской и Нарынской областей объявлен карантин. Минздрав предупредил о возможном возобновлении ограничительных мер в случае обострения эпидемиологической ситуации.