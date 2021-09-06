Статистика по COVID-19 в Кыргызстане за сутки: 109 новых случаев, 4 летальных исхода

На 6 сентября 2021 года всего по Кыргызстану за сутки зарегистрировано 109 новых случаев COVID-19 и внебольничной пневмонии. Как передает Trend со ссылкой на Кабар, об этом сообщают в Республиканском штабе.

По их данным, из них в Бишкеке – 36, в Оше - 1, в Чуйской области – 31, в Таласской области – 2, в Нарынской области – 4, в Иссык-Кульской области – 29, в Джалал-Абадской области – 5, в Баткенской области – 1.

Всего за весь период зарегистрировано 176 тыс. 582 случая.

За сутки от коронавируса выздоровели 101 пациент.

Всего за весь период выздоровело 170 тыс. 624 пациента.

За сутки от COVID-19 зарегистрировано 4 летальных исхода.

Всего за весь период умерли 2 тыс. 554 человека.

На стационарном лечении находятся 845 пациентов. На амбулаторном лечении находятся 1 тыс. 109 пациентов.