В Кыргызстане обнародовали рост доходов госбюджета за год

БАКУ /Trend/ - Доходы государственного бюджета Кыргызстана в январе - мае 2022 года составили 105,9 миллиарда сомов (1,3 миллиарда долларов), что на 40,6 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года (75,3 миллиарда сомов, или 947,5 миллиона долларов).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет кыргызского минфина.

По данным ведомства, в отчетном периоде рост доходов обусловлен увеличением налоговых поступлений на 55,6 процента по сравнению с январем - маем прошлого года (53,7 миллиарда сомов, или 676,2 миллиона долларов) - до 83,6 миллиарда сомов (один миллиард долларов).

Также сообщается, что в январе - мае 2022 года таможенные сборы составили 512,5 миллиона сомов (6,4 миллиона долларов), что в два раза больше показателя аналогичного периода 2021 года (242,6 миллиона сомов, или три миллиона долларов).