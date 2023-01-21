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Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана достиг рекордного показателя в 2022 г.

Кыргызстан Материалы 21 января 2023 08:31 (UTC +04:00)
Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана достиг рекордного показателя в 2022 г.

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Айгюн Магеррамова
Айгюн Магеррамова
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БАКУ /Trend/ - Пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана по итогам 2022 года впервые за последние 20 лет достиг более 5 миллионов человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ОАО "Международный аэропорт "Манас".

По данным кыргызской компании, в последние годы пассажиропоток в аэропортах Кыргызстана составлял от 3,5 миллиона пассажиров в год и выше.

"ОАО "Международный аэропорт "Манас" впервые за 20-летнюю историю преодолело новый рубеж пассажиропотока. Важно отметить, что все достижения, которых предприятие достигло в этом году, стали реальны благодаря поручениям президента Кыргызстана Садыра Жапарова", - говорится в сообщении.

Следует отметить, что под управлением ОАО "Международный аэропорт "Манас" находятся 11 действующих аэропортов Кыргызстана: пять международных и шесть региональных.

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