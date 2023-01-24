ФАО и Кыргызстан работают над реализацией пяти проектов

БАКУ /Trend/ - ФАО и Кыргызстан в настоящее время работают над реализацией пяти проектов.

Об этом сказал директор лесной службы при Министерстве сельского хозяйства Кыргызстана Алмаз Мусаев в ходе регионального семинара, посвященного деятельности ФАО в Азербайджане, передает во вторник Trend.

По его словам, среди прочих, проекты в области производства фисташки и грецкого ореха, повышение потенциала в области национального мониторинга.

«Также, сюда относятся проекты по устойчивому управлению горными и лесными массивами, оказано содействие в разработке и принятии концепции развития лесной отрасли Кыргызстана», - сказал он.

Также, Мусаев сказал, что правительством Кыргызстана одобрен полномасштабный проект «Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса» стоимостью около 28 миллионов долларов.

«Кроме того, начата национальная стратегия по озеленению страны, в рамках проекта планируется ежегодно высаживать 5-15 миллионов различных деревьев», - добавил он.

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