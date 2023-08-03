Кыргызстан обсудил с Турцией сотрудничество в строительстве ГЭС в Кыргызстане

БАКУ /Trend/ - По инициативе кыргызской стороны состоялась встреча посла Кыргызстана в Турции Руслана Казакбаева с министром энергетики и природных ресурсов Турции Алпарсланом Байрактаром, сообщила пресс-служба МИД Кыргызстана, передает Trend.

На встрече стороны выразили высокую оценку политическому и торгово-экономическому сотрудничеству между двумя странами и обсудили сотрудничество в области инвестиций в строительство малых и средних гидроэлектростанций в Кыргызстане.

Посол Казакбаев также подчеркнул инициативу президента Кыргызстана по реструктуризации государственного внешнего долга с использованием механизма конверсии на проекты в сфере "зеленой экономики".

Главной темой встречи было сотрудничество между Кыргызстаном и Турцией в области инвестиций в строительство малых и средних гидроэлектростанций в Кыргызстане. Посол Казакбаев подробно рассказал о потенциале Кыргызстана в области гидроэнергетики и отметил благоприятную законодательную базу, которая способствует привлечению инвестиций. Он также призвал оказать политическую поддержку, привлекая передовые турецкие компании с их капиталом и передовыми технологиями для развития энергетического сектора Кыргызстана.

Со своей стороны, Алпарслан Байрактар выразил заинтересованность в расширении сотрудничества в области энергетики с Кыргызстаном и подчеркнул, что сфера возобновляемой энергетики, в частности строительство малых и средних гидроэлектростанций, может стать хорошей основой для совместных проектов. Он также проявил интерес в расширении сотрудничества в области природных ресурсов. В связи с этим со стороны Турции была запрошена соответствующая информация для распространения среди турецких бизнес-кругов.

Стороны договорились о проведении взаимных визитов глав профильных министерств в Кыргызстан и Турцию.