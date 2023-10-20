В Кыргызстане назвали чистую прибыли рудника "Кумтор" за прошлый год

БАКУ /Trend/ - Чистая прибыль рудника "Кумтор" в Кыргызстане за 2022 год составила 371 миллион долларов США.

Об этом сказал президент Кыргызстана Садыр Жапаров, передает Trend.

Согласно информации, Жапаров отметил, что "Кумтор" продолжает работать без простоев, строго соблюдая планы и последовательно осуществляя стратегические задачи для будущего развития месторождения.

По его словам, в прошлом году было добыто 17,3 тонны золота, и суммарные налоговые и обязательные платежи достигли 32,2 миллиарда сомов.