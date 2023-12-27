ВВП Кыргызстана превысил 11 миллиардов долларов

БАКУ /Trend/ - Премьер-министр Кыргызстана Акылбек Жапаров заявил, что валовой внутренний продукт (ВВП) страны превысил отметку в 1 триллион сомов (более 11 миллиардов долларов США), передает Trend.

Жапаров сообщил, что за 11 месяцев текущего года ВВП страны составил 1 триллион 72,6 миллиарда сомов, отметив также, что бюджет республики превысил 6 миллиардов 404 миллиона долларов. Премьер также подчеркнул, что за последние 2,5 года были построены и открыты сотни школ. Согласно данным Государственного комитета по строительству, в текущем году еще 128 школ будут открыты.

Отметив высокую оценку экономики Кыргызстана со стороны международных финансовых институтов, Жапаров подчеркнул роль и вклад каждого трудящегося в достижении успеха в стране. Он подчеркнул, что будущее зависит от всех категорий работников, и выразил уверенность в единстве, процветании и сильной политической воле страны.