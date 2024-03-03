Кыргызстан ратифицировал соглашение о финансировании ТЭО Камбаратинской ГЭС-1

БАКУ /Trend/ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации Соглашения о финансировании (Техническая помощь для проекта Камбар-Атинской ГЭС-1) между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития (МАР) (Всемирный банк) и Письма-соглашения (Грантовое соглашение) между Кыргызстаном и МАР (Техническая помощь для проекта Камбар-Атинской ГЭС-1), которые были подписаны 14 ноября 2023 года в Бишкеке, передает Trend.

Согласно информации, данный закон был принят Жогорку Кенешем (парламент) 14 февраля и предусматривает выполнение внутригосударственных процедур, необходимых для ратификации упомянутых выше соглашений между Кыргызстаном и МАР.

Согласно этому закону, соглашение о финансировании и Грантовое соглашение предусматривают предоставление Кыргызской Республике кредита в размере 3 млн долларов США грантовых средств в размере 2 млн долларов США со стороны Международной ассоциации развития на актуализацию технико-экономического обоснования проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 и проведения оценки технической осуществимости данного проекта, повышения его экологической и социальной устойчивости, а также укрепления его финансовой и коммерческой базы.