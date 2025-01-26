Кыргызстан и ЕС обсудили перспективы двустороннего сотрудничества

БИШКЕК /Trend/ - 24 января заместитель министра иностранных дел Кыргызстана Медер Абакиров провел встречу с послом Европейского Союза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон, сообщает МИД Кыргызстана, передает Trend.

Согласно информации, в ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы и перспективы двустороннего сотрудничества между Кыргызстаном и ЕС, а также планы по реализации совместных проектов в ближайшем будущем.

Сообщается, что Медер Абакиров подчеркнул важность взаимодействия с Европейским Союзом, выразив готовность Кыргызстана развивать сотрудничество по всем направлениям, которые представляют взаимный интерес.

Мэрилин Йосефсон, в свою очередь, выразила уверенность в дальнейшем укреплении партнерства, отметив ключевую роль Кыргызской Республики в отношениях ЕС с Центральной Азией.

Обе стороны договорились продолжить активный диалог и работать над инициативами, направленными на процветание и развитие региона.