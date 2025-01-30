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Казахстан готов увеличить экспорт в Кыргызстан по 175 товарным позициям

Кыргызстан Материалы 30 января 2025 18:23 (UTC +04:00)
Казахстан готов увеличить экспорт в Кыргызстан по 175 товарным позициям
Фото: Правительство Казахстана

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Абдулло Джаноб
Абдулло Джаноб
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БИШКЕК /Trend/ - Казахстан готов увеличить экспорт в Кыргызстан по 175 товарным позициям на сумму более 203 миллионов долларов.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на правительство Казахстана, об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова с председателем Кабинета министров Кыргызстана Адылбеком Касымалиевым.

Среди позиций на экспорт, которые Казахстан готов увеличить, продукция нефтехимической, пищевой, металлургической промышленности, машиностроения, фармацевтики, строительные материалы и другие товары.

Также отмечается, что объем двусторонней торговли между странами за 11 месяцев 2024 года увеличился до 1,6 млрд долларов. Важным направлением дальнейшего развития является поддержание положительного тренда и улучшение структуры торговли с расширением ассортимента поставляемых товаров.

Сообщается, что сельскохозяйственная отрасль занимает около 20 процентов во взаимной торговле. В рамках реализации дорожной карты по увеличению поставок сельхозпродукции товарооборот в агропромышленном комплексе вырос на 5,5 процента и составил 313,6 миллиона долларов. Экспорт зерна из Казахстана в Кыргызстан составил 40,400 тонн, а муки – 53,2 тонны.

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