Вырос спрос на доставку грузов в Кыргызстан

БАКУ/Trend/ - В первом квартале 2025 года существенно увеличился спрос на доставку грузов в Кыргызстан.

Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой международную "Биржу грузоперевозок ATI.SU".

По данным статистики биржи, рост экспортных грузоперевозок, который наблюдался в течение прошлого года, замедлился.

"В первом квартале в сравнении с аналогичным периодом 2024 года количество заявок на доставку грузов в Кыргызстан, размещенных на "Бирже грузоперевозок ATI.SU", подскочило на 118 процентов. Существенный рост (на 64 процента) наблюдается даже в сравнении с предыдущим кварталом. Этот факт особенно показателен, поскольку традиционно в последнем квартале года спрос на перевозки выше, чем в начале года — из-за предновогоднего ажиотажа и последующей коррекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тенденцию во многом определяет российское направление: количество заявок на доставку грузов из России выросло на 122 процента в годовом выражении и на 68 процентов в сравнении с предыдущим кварталом. Растет спрос на доставку грузов из Казахстана, Узбекистана и Беларуси.

При этом в бирже подчеркнули, что цены на грузоперевозки не подскочили вслед за спросом и остались на прошлогоднем уровне.

"В экспортных перевозках, которые показывали существенный рост в прошлом году, теперь наблюдается более скромная динамика. В годовом выражении количество заявок увеличилось всего на 7 процентов. Любопытно, что и здесь по сравнению с четвертым кварталом наблюдается заметный рост спроса (на 16 процентов)" - сообщает ATI.SU.

В экспортных перевозках также наибольшая доля заявок приходится на Россию: спрос на доставку грузов в этом направлении вырос на 6 процентов в годовом выражении.

"В течение последнего года тенденции на рынке международных автомобильных грузоперевозок существенно изменились. В прошлом году мы наблюдали бурный рост экспортных перевозок, а в этом году набирает обороты импорт", — сказал директор кыргызстанского представительства ATI.SU Эмирлан Бейилбаев.

По его словам, основную роль в смещении фокуса сыграли антироссийские санкции: с середины 2024 года выросли угрозы вторичных санкций, из-за чего у некоторых российских импортеров возникли трудности с оплатой поставок.