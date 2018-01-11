За 2017 год Таджикистан добыл рекордное для страны количество угля

За 2017 год Таджикистан добыл рекордное количество угля — свыше 1,7 миллиона тонн, сообщает Sputnik Таджикистан.

Данный показатель стал самым высоким за всю историю Таджикистана.

До этого рекорд по добыче угля составлял 1,384 миллиона тонн угля. Этот показатель был зафиксирован в октябре 2017 года. С начала 2000-х годов РТ увеличила добычу в десятки раз.

За предстоящий 2018 год Таджикистан планирует увеличить добычу угля до 2 миллионов тонн в год.

В Таджикистане порядка 20-ти предприятий добывают уголь. Примерные запасы угля в Таджикистане составляют более 4,5 миллиарда тонн. Наиболее крупными угольнодобывающими компаниями являются среди них ПП "Ш. Фон-Ягноб", ООО "Талко-Ресурс" и другие. Больше всего угля закупает Душанбинская ТЭЦ-2, на которую приходится более 50% от общего объема.

Внутренняя добыча покрывает 90% потребностей Таджикистана в угле. За счет сжигания угля в Таджикистане работают госпредприятия по поставке отопления в дома горожан. В ряде областей страны уголь является одним из доминантных видов топлива для получения электроэнергии. Углем самостоятельно топится частный сектор. Более того, по международным соглашениям, часть угля из Таджикистана поставляется в соседние страны. Пока это небольшие партии, но эксперты в экономике говорят о перспективах данного партнерства.

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