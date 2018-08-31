Нацбанк Таджикистана продлил лицензии платежным системам российских компаний

31 августа 2018 16:28 (UTC+04:00)

Национальный банк Таджикистана продлил лицензии трем российским финансовым учреждениям, которые занимаются денежными переводами в стране, сообщает ТаджикТА.

Право на представление услуг по банковским платежным операциям в Таджикистане в течение ближайших трех лет получили "ООО "Платежный центр", АО "Киви Банк" и коммерческий банк "Юнистрим".

Отмечается, что разрешения выданы для того, чтобы операторы российских платежных систем "Золотая корона", CONTACT и "Юнистрим" могли осуществлять свою деятельность на территории республики.

Ранее большинство операторов, в частности международные системы Visa int, Mastercard, UnionPay, Western Union, "Золотая Корона", "Лидер", "Юнистрим" и другие, предоставили НБТ необходимые документы для получения лицензии.

В процессе рассмотрения документов были выявлены неточности, которые они должны были исправить.

В связи с этим Нацбанк республики продлил поставщикам платежных услуг право на работу в Таджикистане, до тех пор пока они приведут документы в порядок.

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