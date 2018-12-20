Таджикистан получит €9,36 млн для поддержки человеческого развития

20 декабря 2018 12:14 (UTC+04:00)

Правительство Республики Таджикистан и Европейский Союз 19 декабря объявили о выделении Таджикистану второго транша в размере 9,36 миллиона евро в рамках "2-й Программы поддержки человеческого развития", передает Trend со ссылкой на news.tj.

В основе этой бюджетной поддержки лежат принципы справедливости, эффективности и повышения качества медицинского обслуживания и социальных услуг. Программа поддержки человеческого развития направлена на содействие достижению ключевых целей политики в области здравоохранения и социальной защиты, что позволяет более эффективно оказывать помощь уязвимым слоям населения.

В секторе здравоохранения данная программа направлена на укрепление своевременных и экономически эффективных поставок качественных фармацевтических препаратов в учреждения первичной медико-санитарной помощи и районные больницы. В секторе социальной защиты эта программа помогает Таджикистану выполнить технические требования, необходимые для реализации реформы пенсионной системы, и обеспечить всесторонний охват всех соответствующих групп по всей стране.

Европейский Союз и Республика Таджикистан подписали в 2014 году "2-ю Программу поддержки человеческого развития" в качестве программы поддержки реализации реформ в секторах здравоохранения и социальной защиты в Таджикистане.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Средняя зарплата в Таджикистане выросла до 138 долларов
Таджикистан 19 декабря 16:30
В Душанбе обсуждены вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Катаром
Таджикистан 19 декабря 11:25
ЕС: Азербайджан находится на правильном пути развития
Бизнес 19 декабря 11:14
Таджикистан выступил против героизации нацизма
Таджикистан 18 декабря 11:28
Дефицит торгового баланса Таджикистана приближается к 2 миллиардам долларов
Таджикистан 17 декабря 17:03
Корреспондент АМИ Trend заняла первое место в конкурсе, финансируемом ЕС (ФОТО)
Общество 17 декабря 15:45
Лента новостей
В Туркменистане ведется строительство завода по производству сахара
Бизнес 13:49
Рынок страхования Азербайджана сохраняет рекордные темпы роста
Финансы 13:42
Объем перевалки грузов через порты Турции превысил 300 млн тонн – министерство
Бизнес 13:40
Завтра в Баку будет дождливо
Общество 13:23
Казахстанская страховая компания объявила тендер
Тендеры 13:17
Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)
Социум 13:16
МВФ: Развитие экономики Азербайджана поможет нейтрализовать для Грузии негативный эффект от девальвации турецкой лиры
Бизнес 13:15
Русдрама имени Самеда Вургуна - 98 знаков качества (ФОТО)
Культура 13:09
В Азербайджане до 93% учащихся обучается на родном языке - министр
Общество 13:05